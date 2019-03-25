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На озере Байкал погибла туристка, катавшаяся на коньках
25.3.2019 12:23
Фото: osd.ru
Женщина погибла, провалившись в трещину, передает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Жертвой ЧП стала 50-летняя жительница Воркуты.
Как стало известно, на территории Иркутской области, провалившись в крупную трещину на льду, погибла 50-летняя женщина. Жительница Воркуты отправилась одна к озеру Байкал, чтобы покататься на коньках. Отмечается, что туристка намеревалась по льду Байкала добраться из населенного пункта Большое Голоустное в Большие Коты, преодолев расстояние около 40 км.
По данным МЧС, женщина провалилась в становую трещину, которые ежегодно появляются вдоль берега водоема. Вероятно, туристка не заметила трещины из-за снега или покрывавшего ее тонкого слоя льда.
Установлено, что жительница Воркуты смогла самостоятельно выбраться из воды. Но в результате сильного переохлаждения она скончалась до прибытия помощи. Трагический инцидент случился в минувшую пятницу, 22 марта.
Тело погибшей женщины обнаружили туристы из разных городов, направлявшиеся по Байкалу пешком. Незадолго до этого они увидели место провала и санки с рюкзаком. Пройдя по следам, они отыскали и туристку, которая к тому времени уже не подавала признаков жизни. Сразу же вызванные спасатели смогли прибыть лишь через час.
По факту гибели жительницы Воркуты проводит проверку Восточно-Сибирское СУ СКР на транспорте.
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