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В Бурятии один подросток погиб, еще один пострадал в ДТП
25.3.2019 09:04
Фото: 2day.kh.ua
Правоохранительные органы республики выясняют обстоятельства смертельной дорожной аварии, которая произошла в Кяхтинском районе Бурятии.
Жертвой ЧП стал 15-летний юноша, находившийся за рулем машины.
Подросток получил смертельные травмы, когда автомобиль, которым он пытался управлять, перевернулся. В результате юноша скончался на месте.
В республиканском главке МВД подтвердили информацию о ЧП, добавив, что авария случилась примерно в 5:00 утра по местному времени (00:00 по Москве), на трассе "Хоронхой - Усть-Кяхта - Большой луг".
В ведомстве отметили, что юноша не справился с управлением автомобилем марки Toyota Caldina, допустив опрокидывание транспортного средства.
Находившийся в той же машине 16-летний пассажир госпитализирован с травмами. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы.
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