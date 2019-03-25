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В Бурятии один подросток погиб, еще один пострадал в ДТП


25.3.2019 09:04
В Бурятии один подросток погиб, еще один пострадал в ДТПФото: 2day.kh.ua

Правоохранительные органы республики выясняют обстоятельства смертельной дорожной аварии, которая произошла в Кяхтинском районе Бурятии.

Жертвой ЧП стал 15-летний юноша, находившийся за рулем машины.

Подросток получил смертельные травмы, когда автомобиль, которым он пытался управлять, перевернулся. В результате юноша скончался на месте.

В республиканском главке МВД подтвердили информацию о ЧП, добавив, что авария случилась примерно в 5:00 утра по местному времени (00:00 по Москве), на трассе "Хоронхой - Усть-Кяхта - Большой луг".

В ведомстве отметили, что юноша не справился с управлением автомобилем марки Toyota Caldina, допустив опрокидывание транспортного средства.

Находившийся в той же машине 16-летний пассажир госпитализирован с травмами. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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