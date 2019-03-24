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В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления
24.3.2019 21:45
Фото: arnapress.kz
По последним данным, в Хасавюрте были экстренно госпитализированы 104 человека, в том числе, 90 детей. Следственные органы региона по итогам проверки приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
Как заявила Гаяна Гариева, возглавляющая пресс-службу республиканского главка МВД, уголовное дело возбудили по части 1 статьи 236 УК РФ о нарушении санэпиднорма, которое по неосторожности повлекло за собой массовое заболевание или отравление.
Согласно имеющимся на этот час данным, в инфекционное отделение ЦРБ за период 17-23 марта экстренно доставлено свыше 80 человек. Врачи диагностировали у жителей города Хасавюрт и целого ряда населенных пунктов Хасавюртовского района острую кишечную инфекцию.
Сведений о том, что могло спровоцировать ЧП, из официальных источников пока не поступало.
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