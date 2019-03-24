ИнтерНовости - новости в стране и мире
Бывший сотрудник СБУ рассказал о тайных украинских тюрьмах в районе АТО
Бывший сотрудник СБУ рассказал о тайных украинских тюрьмах в районе АТО
Пожар под Красноярском, где погибли 4 человека, случился из-за бензина, влитого в печь ребенком
Пожар под Красноярском, где погибли 4 человека, случился из-за бензина, влитого в печь ребенком
Белградские манифестанты вспоминают погибших от бомбардировок НАТО 1999 года
Белградские манифестанты вспоминают погибших от бомбардировок НАТО 1999 года
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Минобороны информирует о гибели в Сирии троих российских военныхМинобороны информирует о гибели в Сирии троих российских военных
В Минске задерживают участников акции по случаю Дня ВолиВ Минске задерживают участников акции по случаю Дня Воли
Трамп официально признал израильский суверенитет над ГоланамиТрамп официально признал израильский суверенитет над Голанами
Бывший сотрудник СБУ рассказал о тайных украинских тюрьмах в районе АТОБывший сотрудник СБУ рассказал о тайных украинских тюрьмах в районе АТО
На озере Байкал погибла туристка, катавшаяся на конькахНа озере Байкал погибла туристка, катавшаяся на коньках

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Чайки Ричарда Баха. Глава 44.Чайки Ричарда Баха. Глава 44.
Чайки Ричарда Баха. Глава 43.Чайки Ричарда Баха. Глава 43.
Чайки Ричарда Баха. Глава 42.Чайки Ричарда Баха. Глава 42.
Чайки Ричарда Баха. Глава 41.Чайки Ричарда Баха. Глава 41.
Чайки Ричарда Баха. Глава 40.Чайки Ричарда Баха. Глава 40.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления


24.3.2019 21:45
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравленияФото: arnapress.kz

По последним данным, в Хасавюрте были экстренно госпитализированы 104 человека, в том числе, 90 детей. Следственные органы региона по итогам проверки приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Как заявила Гаяна Гариева, возглавляющая пресс-службу республиканского главка МВД, уголовное дело возбудили по части 1 статьи 236 УК РФ о нарушении санэпиднорма, которое по неосторожности повлекло за собой массовое заболевание или отравление.

Согласно имеющимся на этот час данным, в инфекционное отделение ЦРБ за период 17-23 марта экстренно доставлено свыше 80 человек. Врачи диагностировали у жителей города Хасавюрт и целого ряда населенных пунктов Хасавюртовского района острую кишечную инфекцию.

Сведений о том, что могло спровоцировать ЧП, из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Столицу Казахстана могут переименовать в честь НазарбаеваСтолицу Казахстана могут переименовать в честь Назарбаева
Под Хабаровском убили амурского тигра, задравшего коровуПод Хабаровском убили амурского тигра, задравшего корову
В Москве состоялась премьера фильма «Темная как ночь. Каренина – 2019»В Москве состоялась премьера фильма «Темная как ночь. Каренина – 2019»
Под Красноярском четыре человека погибли при пожареПод Красноярском четыре человека погибли при пожаре
Подозреваемого в организации теракта в Новой Зеландии ошибочно обвинили в убийстве женщиныПодозреваемого в организации теракта в Новой Зеландии ошибочно обвинили в убийстве женщины

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 846


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru