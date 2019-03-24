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Белградские манифестанты вспоминают погибших от бомбардировок НАТО 1999 года
24.3.2019 13:18
Фото: vk.com
Участники протестных акций, которые продолжаются в сербской столице, зажгли свечи в память о погибших от бомбардировок НАТО.
Как передает ТАСС, организаторы мемориального мероприятия раздавали собравшимся цветы.
После того, как состоялся митинг, протестующие возложили гвоздики к памятнику погибшим в результате бомбардировок, которым страна подвергалась двадцать лет назад.
В Белграде продолжается массовая акция протеста - люди, собравшиеся около входа в телецентр, свистят и скандируют оскорбления, адресованные нынешним властям Сербии. Манифестанты требуют ухода президента Александра Вучича, премьер-министра Аны Брнабич и еще целого ряда государственных деятелей.
Рядом расположено здание, в котором находится Детский культурный центр. Вход в него также блокировали протестующие. Маленькие артисты, занимавшиеся танцами, были вынуждены прервать занятия.
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