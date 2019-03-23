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В МИД прокомментировали возвращение к власти в Афганистане талибов


23.3.2019 11:27
В МИД прокомментировали возвращение к власти в Афганистане талибовФото: press-az.com

Представители запрещенного в России движения "Талибан" не могут быть кандидатами в качестве руководства Афганистана ни по итогам мирных переговоров, ни на условиях монопольного правления, заявили в МИД России. Мнением по этому вопросу поделился спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии внешнеполитического ведомства Замир Кабулов.

Замир Кабулов провел встречу с журналистами по итогам трехсторонних консультаций по Афганистану, которые состоялись в американской столице. Участниками консультаций стали в Вашингтоне были специальные представители Москвы, Пекина и Вашингтона.

Как заявил представитель российского дипломатического ведомства, народу Афганистана необходимо дать возможность самому "разобраться и без пальбы и стрельбы установить порядок". Какой именно будет порядок - сейчас как раз активно обсуждается, однако совершенно очевидно, что "ни о какой монополии, о возвращении талибов" не может быть и речи, подчеркнул Кабулов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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