Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Китае до 64 человек возросло число жертв взрыва на химзаводе

23.3.2019 09:11

Фото: arnapress.kz



По данным экстренных служб, в результате мощного взрыва с последующим пожаром на территории предприятия по производству пестицидов погибли шестьдесят четыре человека. Около тридцати числятся без вести пропавшими.



На месте происшествия продолжается поисковая операция.



ЧП случилось на химическом предприятии, которое расположено в провинции Цзянсу на востоке страны. По уточненной информации, количество погибших увеличилось до 64 человек, 28 считаются без вести пропавшими. Состояние более чем 90 пострадавших врачи оценивают как критическое или очень тяжелое, указано в сообщении администрации китайского города Яньчэн.



На месте ЧП активно продолжаются поисковые мероприятия.



Взрыв, произошедший вечером минувшего четверга, 21 марта, был настолько мощным, что ударной волной выбило окна в зданиях, которые находились в 5-километровом радиусе от эпицентра. Медицинская помощь потребовалась свыше 600 пострадавших.



На заводе производились химикаты и различные виды химического сырья, в том числе, оксибензойная кислота и бензиловый эфир. Численность сотрудников на предприятии составляла около двухсот человек.



По данным китайских СМИ, за последние два года предприятие по меньшей мере шесть раз штрафовали за нарушения, связанные с нормами защиты экологии. В совокупности заводу пришлось заплатить более миллиона юаней (порядка двухсот тысяч долларов).



Установлено, что в той или иной степени некоторые реки, протекающие через территорию промышленного парка, могли подвергнуться загрязнению. Экологи берут пробы, чтобы выявить вредные вещества в воздухе. Вместе с тем, местные власти официально заявляют о том, что все шлюзы перекрыли сразу после ЧП, поэтому за пределы парка токсичные вещества не распространились.



Сведений о том, что стало причиной взрыва, до сих пор нет.



Автор: Злата Богатова

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