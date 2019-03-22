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Трамп: Голанские высоты пора признать израильскими


22.3.2019 14:55
Трамп: Голанские высоты пора признать израильскимиФото: rusdialog.ru

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что Голанские высоты — израильская территория.

Как написал американский лидер в своем Twitter, настал момент признать это.

Спустя пятьдесят два года настало время для Вашингтона официально признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, заявил Дональд Трамп.

По словам президента Соединенных Штатов, Голанские высоты представляют критически большую важность в сфере безопасности как для Израиля, так и стабильности в регионе.

В Кремле, прокомментировав высказывание Трампа,  назвали его идею препятствием стабильности в регионе.

По мнению Генассамблеи ООН, Голаны ранее были незаконно аннексированы израильской стороной и поэтому должны быть возвращены Дамаску.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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