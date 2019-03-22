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Скончалась одна из школьниц, отравившихся лекарствами в Крыму
22.3.2019 13:08
Фото: vk.com
Вторая из девочек сейчас находится в реанимационном отделении, передает агентство "Интерфакс-Юг".
Со ссылкой на руководителя республиканского центра медицины катастроф Сергея Олефиренко уточняется, что ЧП случилось в городе Красноперекопске на севере полуострова.
По словам Сергея Олефиренко, ранее в больницу были экстренно госпитализированы две школьницы, 14 и 15 лет. Учащиеся школы № 4 города Красноперекопска отравились медицинскими препаратами, название которых врач не уточнил.
Несмотря на все усилия медиков, старшая из школьниц скончалась, другая остается под наблюдением врачей реанимационного отделения.
Сведения о ЧП уже подтвердили в региональном министерстве образования, науки и молодежи, однако заявили, что официально эту информацию пока комментировать не будут. Правоохранительные органы приступили к проверке по факту гибели девочки.
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