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Под Ульяновском три человека погибли при столкновении микроавтобуса с фурой
Под Ульяновском три человека погибли при столкновении микроавтобуса с фурой
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Под Ульяновском три человека погибли при столкновении микроавтобуса с фурой


22.3.2019 11:04
Под Ульяновском три человека погибли при столкновении микроавтобуса с фуройФото: glavny.tv

Правоохранительные органы Ульяновской области приступили к выяснению обстоятельств смертельного ДТП с участием большегруза "Мерседес" и микроавтобуса "Газель".

Трагедия произошла на территории Мелекесского района.

Как указано на официальном портале регионального главка МЧС РФ, дорожная авария, унесшая жизни трех человек, случилась сегодня ранним утром - в 07:17 по московскому времени.

Со ссылкой на осведомленный источник в местных правоохранительных органах агентство "Интерфакс-Поволжье" сообщает о том, что жертвами аварии стали все, кто в момент ЧП находился в микроавтобусе.

Водителя фуры, который получил ранения, спасателям пришлось извлекать из кабины, применяя специальные средства, отметили представители МЧС.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

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