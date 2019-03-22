ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Италии мигрант из Сенегала поджег угнанный автобус со школьниками
В Италии мигрант из Сенегала поджег угнанный автобус со школьниками
На Урале задержали молодую пару, подозреваемую в массовом убийстве
На Урале задержали молодую пару, подозреваемую в массовом убийстве
Под Ульяновском три человека погибли при столкновении микроавтобуса с фурой
Под Ульяновском три человека погибли при столкновении микроавтобуса с фурой
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Трамп: Голанские высоты пора признать израильскимиТрамп: Голанские высоты пора признать израильскими
Скончалась одна из школьниц, отравившихся лекарствами в КрымуСкончалась одна из школьниц, отравившихся лекарствами в Крыму
В Китае до 45 человек возросло число жертв взрыва на химпредприятииВ Китае до 45 человек возросло число жертв взрыва на химпредприятии
Под Ульяновском три человека погибли при столкновении микроавтобуса с фуройПод Ульяновском три человека погибли при столкновении микроавтобуса с фурой
В трех городах проводятся обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказаВ трех городах проводятся обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Чайки Ричарда Баха. Глава 36.Чайки Ричарда Баха. Глава 36.
Чайки Ричарда Баха. Глава 35.Чайки Ричарда Баха. Глава 35.
Чайки Ричарда Баха. Глава 34.Чайки Ричарда Баха. Глава 34.
Чайки Ричарда Баха. Глава 33.Чайки Ричарда Баха. Глава 33.
Чайки Ричарда Баха. Глава 32.Чайки Ричарда Баха. Глава 32.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Самаре найдено тело девушки, пропавшей осенью прошлого года


22.3.2019 10:11
В Самаре найдено тело девушки, пропавшей осенью прошлого годаФото: инстаграм Лины Сторожевой

На козырьке подъезда обнаружили труп девушки, которая пропала в середине октября прошлого года, передает РИА Новости.

Со ссылкой на источник в правоохранительных органах города сообщается, что ЧП случилось в одном из домов по улице Черемшанской.

Тело, найденное на козырьке подъезда жилого дома, предположительно принадлежит Лине Сторожевой. Девушку искали с минувшего октября. В рамках выяснения обстоятельств гибели молодой женщины назначен ряд экспертиз, включая исследование для установления личности.

В правоохранительных органах Самары отметили, что рассматривается ряд версий. В частности, следователям предстоит выяснить, как тело девушки оказалось в этом месте - пролежало ли оно полгода на козырьке либо его позднее туда подкинули.

Представители регионального СУ СКР отметили, что труп имеет изменения гнилостного характера, поэтому делать выводы о личности погибшей девушки можно будет лишь после завершения экспертизы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 161

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Приморье после года реабилитации вернулся в тайгу гималайский медвежонокВ Приморье после года реабилитации вернулся в тайгу гималайский медвежонок
СМИ: Пилотам индонезийского Boeing не удалось исправить потерю скорости и высотыСМИ: Пилотам индонезийского Boeing не удалось исправить потерю скорости и высоты
На Урале совершено массовое убийствоНа Урале совершено массовое убийство
Скончалась одна из школьниц, отравившихся лекарствами в КрымуСкончалась одна из школьниц, отравившихся лекарствами в Крыму
Актриса Самал Еслямова получила азиатский «Оскар» за роль в фильме «Айка»Актриса Самал Еслямова получила азиатский «Оскар» за роль в фильме «Айка»

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 846


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru