|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Самаре найдено тело девушки, пропавшей осенью прошлого года
22.3.2019 10:11
Фото: инстаграм Лины Сторожевой
На козырьке подъезда обнаружили труп девушки, которая пропала в середине октября прошлого года, передает РИА Новости.
Со ссылкой на источник в правоохранительных органах города сообщается, что ЧП случилось в одном из домов по улице Черемшанской.
Тело, найденное на козырьке подъезда жилого дома, предположительно принадлежит Лине Сторожевой. Девушку искали с минувшего октября. В рамках выяснения обстоятельств гибели молодой женщины назначен ряд экспертиз, включая исследование для установления личности.
В правоохранительных органах Самары отметили, что рассматривается ряд версий. В частности, следователям предстоит выяснить, как тело девушки оказалось в этом месте - пролежало ли оно полгода на козырьке либо его позднее туда подкинули.
Представители регионального СУ СКР отметили, что труп имеет изменения гнилостного характера, поэтому делать выводы о личности погибшей девушки можно будет лишь после завершения экспертизы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|