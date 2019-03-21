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В Ираке более 80 человек погибли при крушении парома
06:56
Фото: seattletimes.com
Как передают арабоязычные СМИ, до восьмидесяти пяти человек возросло число жертв крушения парома в окрестностях города Мосул.
Ранее местные власти подтвердили информацию о шестидесяти погибших.
Большинство жертв трагедии — не умевшие плавать женщины и дети. Предположительно, паром мог быть перегружен. Сколько всего человек находилось на борту, сейчас выясняют правоохранительные органы.
Один из членов парламента Ирака опубликовал в своем Twitter видеоматериал, на кадрах которого запечатлено крушение парома. На записи можно увидеть людей, которые пытались выбраться из воды, но им мешало сильное течение реки.
По данным СМИ, на помощь пассажирам были направлены три лодки. Сколько людей удалось вытащить из воды, не уточняется.
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