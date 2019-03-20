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В Госдуме прокомментировали уход из РФ японских жизненно важных лекарств


00:29
В Госдуме прокомментировали уход из РФ японских жизненно важных лекарствФото: enlineadirecta.info

В Государственной думе отреагировали на уход из РФ жизненно важных лекарственных препаратов, которые производятся в Японии.

Ранее руководство фармацевтической компании Takeda объявило о выводе с рынка трех препаратов.

Исчезновение продукции японской компании Takeda не вызовет значительных перебоев с поставками жизненно важных препаратов, заявил член Комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев. Отметив, что препарат амиодарон сейчас производится многими компаними, он предположил, в скором времени данный "сегмент рынка будет совмещен", передает "Дума ТВ".

Ранее японская компания Takeda объявила о прекращении поставок в РФ трех ее лекарств. В частности, из российских аптек исчезнут препараты "Атенолол Никомед" (назначается при заболеваниях сердечно-сосудистой системы), антидепрессант "Амитриптилин Никомед" и противопротозойный "Метронидазол Никомед". Отмечается, что поставки предполагается прекратить уже в мае этого года.

Ранее решение японской компании прокомментировали в Росздравнадзоре. Представители ведомства, в частности, заверили, что ситуация с обеспечением российских пациентов лекарственными препаратами из-за этого не ухудшится.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 163

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