|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Италии мигрант из Сенегала поджег угнанный автобус со школьниками
20.3.2019 23:15
Фото: vesti.md
Как передают иностранные СМИ, школьников удалось спасти подоспевшим к месту происшествия полицейским.
Итальянские полицейские спасли 51 школьника, которые находились в автобусе, угнанном 57-летним уроженцем Сенегала.
Инцидент случился в провинции Кремона. Выходец из Западной Африки, сев в школьный автобус, полил его бензином. При этом он кричал, что хочет "остановить смерти в Средиземном море". По словам очевидцев, сенегалец также говорил о том, что погибнут все пассажиры.
По предварительным данным, после случившегося в больницу попали четырнадцать школьников. Врачи диагностировали у них отравление продуктами горения.
Установлено, что 57-летний выходец из Сенегала смог получить итальянский паспорт в 2004 году. В прошлом мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|