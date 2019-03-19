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Столицу Казахстана могут переименовать в честь Назарбаева
11:55
Фото: mail.kz
Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением переименовать Астану.
По мнению государственного деятеля, город стоит назвать в честь бывшего лидера страны Нурсултана Назарбаева.
В числе инициатив нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - установить памятник первому президенту, а также дать в его честь названия центральным улицам всех областных городов страны.
Выступив с такими предложениями, новый лидер Казахстана подчеркнул, что Назарбаев будет оставаться пожизненным "отцом народа".
Ранее состоялась официальная церемония принятия присяги, после чего Токаев вступил в должность президента Казахстана.
Накануне первый президент республики Нурсултан Назарбаев обратился к согражданам, сообщив о том, что покидает свой пост. Слагая полномочия главы Казахстана, отметил политик, он будет оставаться председателем Совета безопасности страны и руководить партией "Нур Отан" ("Свет Отечества"), а также по-прежнему будет являться членом Конституционного совета.
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