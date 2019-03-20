Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В аэропорту Тегерана после аварий посадки загорелся лайнер с пассажирами

20.3.2019 10:57

Фото: zadn.vn



В момент ЧП на борту воздушного судна находилось около ста человек, передают зарубежные СМИ.



Предположительно, причиной возгорания пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Iran Air стало не выпущенное шасси.



ЧП случилось, когда прибывший из Киша лайнер совершал посадку в международном аэропорту Мехрабад иранской столицы. Со ссылкой на источники в экстренных службах Тегерана телеканал Press TV сообщает о том, что обошлось без пострадавших.



Спасатели, прибывшие в аэропорт, сразу же приступили к эвакуации пассажиров.



Обстоятельства случившегося сейчас выясняют специалисты. Согласно предварительным выводам экспертов, причиной возгорания на борту лайнера Iran Air могла стать аварийная посадка "на брюхо" - у самолета вовремя не было выпущено шасси.



Автор: Злата Богатова

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