Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Приамурье выясняют причины гибели 39-летнего экс-главврача больницы Белогорска

19.3.2019 12:14

Фото: nepsite.ru



Как передает агенство "Интерфакс", причиной смерти 39-летнего Михаила Данилова стало огнестрельное ранение.



Бывший главврач больницы Белогорска был найден погибшим в гаражном массиве в Благовещенске.



Информацию о гибели Данилова подтвердили в мэрии Белогорска и региональных следственных органах.



Областной Минздрав, выразив официальные соболезнования, отметил, что известному в регионе травматологу и ортопеду не удалось найти профессионального удовлетворения на руководящей должности. На пост главврача Данилова назначили осенью прошлого года, тогда он "был полон планов и надежд", - отметили в ведомстве.



В тексте сообщения Минздрава указано, что деятельность в качестве главврача не приносила доктору профессионального удовлетворения. Стремившийся вернуться в практическую медицину Данилов должен был приступить к работе в Амурской областной больнице.



Ранее больница Белогорска, являющегося вторым по численности населения городом Приамурья, столкнулась с кадровым дефицитом - в медучреждении былл более ста вакантных мест, тогда как за последние десять месяцев сменились два главврача. Кроме того, в больнице отмечалась нехватка лекарств.



Автор: Злата Богатова

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