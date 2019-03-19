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В Приамурье выясняют причины гибели 39-летнего экс-главврача больницы Белогорска
19.3.2019 12:14
Фото: nepsite.ru
Как передает агенство "Интерфакс", причиной смерти 39-летнего Михаила Данилова стало огнестрельное ранение.
Бывший главврач больницы Белогорска был найден погибшим в гаражном массиве в Благовещенске.
Информацию о гибели Данилова подтвердили в мэрии Белогорска и региональных следственных органах.
Областной Минздрав, выразив официальные соболезнования, отметил, что известному в регионе травматологу и ортопеду не удалось найти профессионального удовлетворения на руководящей должности. На пост главврача Данилова назначили осенью прошлого года, тогда он "был полон планов и надежд", - отметили в ведомстве.
В тексте сообщения Минздрава указано, что деятельность в качестве главврача не приносила доктору профессионального удовлетворения. Стремившийся вернуться в практическую медицину Данилов должен был приступить к работе в Амурской областной больнице.
Ранее больница Белогорска, являющегося вторым по численности населения городом Приамурья, столкнулась с кадровым дефицитом - в медучреждении былл более ста вакантных мест, тогда как за последние десять месяцев сменились два главврача. Кроме того, в больнице отмечалась нехватка лекарств.
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