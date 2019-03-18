Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пропавшая на Кубани женщина-почтальон найдена убитой

18.3.2019 20:50

Фото: time56.ru



Правоохранительные органы Краснодарского края возбудили по факту ЧП уголовное дело.



Следователям уже удалось установить личность подозреваемых. Предполагается, что к убийству могут быть причастны двое супругов.



Двум жителям Кубани предъявили обвинение в убийстве 37-летней женщины-почтальона, которая исчезла еще в январе этого года, имея при себе около 100 тысяч рублей. ЧП случилось в Выселковском районе Краснодарского края.



Как рассказали представители регионального СУ СКР, установлено, что в первых числах января почтальон пришла к дому на улице Пролетарской, где проживал 30-летний мужчина и его 29-летняя жена. Работница почты собиралась выдать женщине пенсию по потере кормильца.



После того, как хозяин дома предложил супруге убить почтальона и завладеть деньгами, женщина ударила ее молотком по голове. Муж в этот момент начал душить потерпевшую, накинув ей на шею шнур. После того, как почтальон была убита, супруги поспешили скрыть ее тело.



Установлено, что труп был вывезен убийцами на их машине и спрятан в лесу. По словам подозреваемых, они присыпали останки ветками и землей.







Автор: Злата Богатова

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