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НАТО призывает Москву вернуть Крым Киеву
18.3.2019 19:00
Фото: fraza.ua
В связи с празднованием пятой годовщины воссоединения Крымского полуострова с РФ руководство военного альянса вновь заявило о том, что не признает итоги референдума. В официальном заявлении альянса также содержится призыв "вернуть" Крым Украине.
Как передает РИА Новости, события пятилетней давности в альянсе продолжают считать "серьезным нарушением международного права", которое представляет собой вызов евроатлантической безопасности".
Со ссылкой на распространенный альянсом документ уточняется, что руководство НАТО решительно осуждает этот акт, призывая Москву "вернуть Крым Украине".
В тексте подчеркивается, что возврат к "обычному ведению дел" не представляется возможным, пока российские власти не произведут "четкие и конструктивные изменения".
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