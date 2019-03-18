ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Северной Ирландии трое подростков погибли в давке на праздничной дискотеке.
В Северной Ирландии трое подростков погибли в давке на праздничной дискотеке.
В Приморье при пожаре в многоквартирном доме погибли 4 человека
В Приморье при пожаре в многоквартирном доме погибли 4 человека
СМИ: Boeing, разбившийся в Эфиопии, после взлета набрал слишком высокую скорость
СМИ: Boeing, разбившийся в Эфиопии, после взлета набрал слишком высокую скорость
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Утрехте задержан уроженец Турции, расстрелявший пассажиров трамваяВ Утрехте задержан уроженец Турции, расстрелявший пассажиров трамвая
НАТО призывает Москву вернуть Крым КиевуНАТО призывает Москву вернуть Крым Киеву
В США женщина провалилась под могильную плиту родителейВ США женщина провалилась под могильную плиту родителей
Представитель Началовой прокомментировала сведения о трудностях с организацией похоронПредставитель Началовой прокомментировала сведения о трудностях с организацией похорон
СМИ: Наследный принц Саудовской Аравии начал отдавать приказы о похищении инакомыслящих за год до гибели ХашкаджиСМИ: Наследный принц Саудовской Аравии начал отдавать приказы о похищении инакомыслящих за год до гибели Хашкаджи

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые воспоминания ( вторая часть)Нестираемые воспоминания ( вторая часть)
Чайки Ричарда Баха. Глава 26.Чайки Ричарда Баха. Глава 26.
Чайки Ричарда Баха. Глава 25.Чайки Ричарда Баха. Глава 25.
Нестираемые воспоминания ( первая часть)Нестираемые воспоминания ( первая часть)
Чайки Ричарда Баха. Глава 24.Чайки Ричарда Баха. Глава 24.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

НАТО призывает Москву вернуть Крым Киеву


18.3.2019 19:00
НАТО призывает Москву вернуть Крым КиевуФото: fraza.ua

В связи с празднованием пятой годовщины воссоединения Крымского полуострова с РФ руководство военного альянса вновь заявило о том, что не признает итоги референдума. В официальном заявлении альянса также содержится призыв "вернуть" Крым Украине.

Как передает РИА Новости, события пятилетней давности в альянсе продолжают считать "серьезным нарушением международного права", которое представляет собой вызов евроатлантической безопасности".

Со ссылкой на распространенный альянсом документ уточняется, что руководство НАТО решительно осуждает этот акт, призывая Москву "вернуть Крым Украине".

В тексте подчеркивается, что возврат к "обычному ведению дел" не представляется возможным, пока российские власти не произведут "четкие и конструктивные изменения".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 137

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Северной Осетии сложил полномочия депутат, обвиненный в нападении на учительницуВ Северной Осетии сложил полномочия депутат, обвиненный в нападении на учительницу
В США женщина провалилась под могильную плиту родителейВ США женщина провалилась под могильную плиту родителей
Берлускони заявил, что не был знаком с моделью, умершей от отравленияБерлускони заявил, что не был знаком с моделью, умершей от отравления
Растет число стран, закрывших воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8Растет число стран, закрывших воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8
Волк, напавший на людей в Приамурье, был бешенымВолк, напавший на людей в Приамурье, был бешеным

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 845


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru