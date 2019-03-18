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В США женщина провалилась под могильную плиту родителей


18.3.2019 15:13
В США женщина провалилась под могильную плиту родителейФото: eternalfuneral.co.za

Как пишут американские СМИ, жительницу Нью-Йорка на кладбище засосало в воронку, которая появилась из-за плохо укрепленного грунта.

В результате 64-летняя женщина, пришедшая к могиле родителей, сама чуть не оказалась погребенной под плитой.

По словам пострадавшей, она наклонилась, поправляя венок на могиле. Внезапно женщина почувствовала, как земля под ее ногами начинает проваливаться. Несмотря на громкие крики, никто из сотрудников кладбища так и не пришел к ней на помощь.

К счастью, женщина сумела выбраться самостоятельно. Однако при ударе о могильную плиту она выбила зуб. Кроме того, она получила сильнейший стресс - теперь она боится открытых пространств, пишет New York Post.

Как стало известно, женщина обратилась в суд, потребовав от администрации кладбища в качестве компенсации пять миллионов долларов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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