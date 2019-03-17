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Трамп: Google оказывает помощь военным Китая
17.3.2019 16:27
Фото: vk.com
Как заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, американская компания Google оказывает помощь Китаю и его военным.
Своим мнением по этому вопросу американский лидер поделился в социальной сети.
По словам президента США, руководство американской компании Google "помогает Китаю и его армии", а не его государству. По мнению Дональда Трампа, это "ужасно". В чем именно заключается помощь компании Китаю и военным этой страны, глава государства пока не уточнил.
Напомним, несколько дней назад руководитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд уже говорил на эту тему. В ходе слушаний в сенатском комитете по вооруженным делам он заявил о том, что деятельность компании Google косвенным образом может быть полезной для Пекина и особенно для китайских военных.
В чем заключается эта польза, Данфорд также не пояснять не стал.
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