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В Нижегородской области на коляску упала ледяная глыба, пострадали двое детей
10:15
Фото: sledcom.ru
Следственные органы по факту ЧП в нижегородском Дзержинске, где пострадали двое детей, уже возбудили уголовное дело.
Новорожденная девочка, получившая серьезные травмы, находится в реанимации.
По данным представителей регионального СУ СКР, мама с двумя детьми находились около дома, с крыши которого прямо на них упала глыба льда. Основной удар пришелся на коляску, в которой в тот момент лежала девочка. Травмы также получил ее старший брат.
Девочку, появившуюся на свет месяц назад, после случившегося доставили в больницу. Врачи были вынуждены отправить ребенка в реанимацию, состояние младенца оценивается как тяжелое.
По итогам проверки следственные органы региона возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), отметили в ведомстве.
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