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В Нижегородской области на коляску упала ледяная глыба, пострадали двое детей


10:15
В Нижегородской области на коляску упала ледяная глыба, пострадали двое детейФото: sledcom.ru

Следственные органы по факту ЧП в нижегородском Дзержинске, где пострадали двое детей, уже возбудили уголовное дело.

Новорожденная девочка, получившая серьезные травмы, находится в реанимации.

По данным представителей регионального СУ СКР, мама с двумя детьми находились около дома, с крыши которого прямо на них упала глыба льда. Основной удар пришелся на коляску, в которой в тот момент лежала девочка. Травмы также получил ее старший брат.

Девочку, появившуюся на свет месяц назад, после случившегося доставили в больницу. Врачи были вынуждены отправить ребенка в реанимацию, состояние младенца оценивается как тяжелое.

По итогам проверки следственные органы региона возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), отметили в ведомстве.

Автор: Злата Богатова

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