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В Китае семь человек погибли при обрушении нескольких зданий
16.3.2019 16:32
Фото: arnapress.kz
В результате ЧП, случившегося в китайском городе Линьфэнь (северная провинция Шаньси), где обрушились несколько жилых домов, погибли семь человек.
На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция - под завалами остаются люди.
По данным местных властей, под завалами могут оставаться по меньшей мере тринадцать человек, столько уже извлечены и доставлены в больницы с травмами.
Ранее китайские СМИ рассказали о гибели двух человек и семнадцати без вести пропавших. Причиной обрушения, случившегося накануне вечером, стал сход оползня. По факту смертельных случаев проводят проверку правоохранительные органы и специально сформированная межведовственная комиссия.
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