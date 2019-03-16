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В Воронежской области три человека погибли в ДТП


16.3.2019 13:48
В Воронежской области три человека погибли в ДТПФото: omskzdes.ru

В числе жертв смертельной дорожной аварии, случившейся под Воронежем, есть ребенок, передают российские СМИ со ссылкой на региональный главк МВД.

Предположительно, причиной трагедии могла стать плохая погода.

Жертвами ДТП стали водитель автомобиля ВАЗ - женщина 1971 года рождения, ее десятилетний сын и пассажир. Машина столкнулась с грузовиком ДАФ, который ехал по встречной полосе.

Смертельная авария произошла примерно в 17:20 по московскому времени на трассе Павловск - Калач - Петропавловка - Бутурлиновка.

Отмечается, что в момент столкновения в районе отмечалась метель с мокрым снегом, скорость порывов ветра составляла до 15 м/с. Предположительно, причиной трагедии могли стать сложные погодные условия, из-за которых женщина-водитель не справилась с управлением.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 297

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