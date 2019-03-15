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В Дагестане двое подростков госпитализированы с огнестрельными ранениями
15.3.2019 15:27
Фото: nepsite.ru
По данным региональных правоохранительных органов, произошел несчастный случай. Вместе с тем, по факту ЧП проводится проверка.
Представители МВД отметили, что юноши случайно нашли ружье.
Инцидент произошел на территории населенного пункта Хаджалмахи в Левашинском районе Дагестана. В больницу с огнестрельными ранениями были доставлены двое подростков 2004-го года рождения.
Как рассказали сверстники пострадавших, они вчетвером гуляли на окраине указанного села. Зайдя в расположенные там хозяйственные постройки, они обнаружили огнестрельное оружие "Сайга". Осматривая его, один из подростков случайно выстрелил, ранив себя и соседа.
Со ссылкой на врачей уточняется, что у стрелявшего диагностировано ранение мягких тканей бедра. Второй юноша также был ранен в ногу, но ему пулей раздробило кость.
Правоохранители выясняют, кому могло принадлежать оружие и почему оно оказалось без присмотра.
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