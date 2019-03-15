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В Петербурге трое школьников отравились психотропами


15.3.2019 12:03
В Петербурге трое школьников отравились психотропамиФото: arnapress.kz

Учащимся шестого класса была оказана медицинская помощь, после чего ребят отпустили домой.

По факту ЧП проводят проверку правоохранительные органы Северной столицы.

Как передают российские СМИ, в больницу с отравлением психотропами были экстренно доставлены трое шестиклассников. После того, как врачи информировали о случившемся правоохранительные органы, была начата проверка.

К счастью, после оказания медицинской помощи дети быстро вернулись к нормальному состоянию и были вскоре выписаны.

В ходе начатого разбирательства выяснилось, что один из старшеклассников приобрел в торговом центре жевательный табак, которым и отравились дети. После случившегося в учебном учреждении проведут классные часы, в ходе которых будут обсуждаться различные вопросы, связанные со здоровьем, пояснили в городском комитете по образованию.

Напомним, в конце минувшего февраля на Сахалине четверо подростков попали в реанимацию после употребления неизвестных таблеток. По словам школьников, они решили попробовать некий препарат, случайно найденный в заброшенном доме.

Автор: Злата Богатова

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