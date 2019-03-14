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В Омске погиб пассажир, выброшенный из маршрутки
14.3.2019 16:26
Фото: omskzdes.ru
Следственные органы Омской области приступили к проверке по факту инцидента, в результате которого скончался 50-летний мужчина.
По данным СМИ, водитель вытащил пассажира, потерявшего сознание, из салона и бросил на улице.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона сообщается, что шокирующий случай произошел в минувшие выходные. Водитель маршрутного такси № 222 вытащил из салона 50-летнего пассажира, который во время поездки потерял сознание. Не вызвав медиков, водитель сел в транспортное средство и уехал.
Выдворяя пассажира из автобуса, водитель ударил его головой о металлический поручень. В результате погибший мужчина был травмирован. Могло ли это повреждение стать причиной гибели, сейчас выясняют эксперты.
Решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки, в ходе которой следователи дадут процессуальную оценку действиям водителя.
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