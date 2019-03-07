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Галкин прокомментировал обвинения в организации покушения на Киркорова
19:41
Фото: vk.me
Известный артист прокомментировал показания жителя Дагестана, который обвиняется в подготовке взрыва. Мужчина заявил о том, что заказчиком покушения якобы является Максим Галкин.
По словам артиста, теперь он понял, что весна действительно пришла - у людей пробудились фантазии.
Ранее стало известно о показаниях Хидирнеби Казуева - одного из четверых жителей Дагестана, обвиняющихся в подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова. Как пояснил Казуев, заказчиком теракта в Махачкале в мае 2017 года якобы является Максим Галкин.
По словам Максима Галкина, после этих новостей, распространившихся в СМИ, он "понял, что весна наконец-то наступила". Артист отметил, что пробудились и люди, и их фантазии, а журналисты не смогли упустить возможность написать об этом статьи.
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