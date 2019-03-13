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В Башкирии мать выбросила ребенка с 9-го этажа и прыгнула вслед за ним
13.3.2019 13:29
Фото: rl0.ru
Жительница Кировского района Уфы выбросила двухлетнюю дочь из окна квартиры, расположенной на девятом этаже дома № 30 на Дуванском бульваре.
Ребенок упал на снег и остался жив. Девочка находится в больнице.
Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на представителей Управления гражданской защиты столицы Башкирии, мать, выбросив ребенка, и сама выпала вниз. 21-летняя женщина также приземлилась в сугроб, это спасло ей жизнь.
Мать вместе с девочкой доставлена в медицинское учреждение. Информации о их состоянии пока не поступало.
Полиция Уфы приступили к выяснению обстоятельств случившегося.
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