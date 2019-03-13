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В ЛНР двое военных погибли при обстрелах со стороны ВСУ


13.3.2019 11:48
В ЛНР двое военных погибли при обстрелах со стороны ВСУФото: profi-forex.org

Вооруженные силы Украины вновь атаковали территорию провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), передает ТАСС.

В результате очередного инцидента были ранены трое военнослужащих, двое из них скончались.

По данным представителей оборонного ведомстве ЛНР, двое военнослужащих были смертельно ранены при обстреле, который вели украинские силовики. Одному военному сейчас оказывают помощь медики.

Как передает агентство Луганскинформцентр, в течение последних суток ВСУ не менее шести раз нарушали режим тишины, атакуя территорию провозглашенной республики.

Ранее было согласовано установление в Донбассе нового - "весеннего" - перемирия, которое официально вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 по Москве). Решение было принято участниками подгруппы по безопасности в прошлый четверг, 7 марта. Обсуждения проводились в формате видеоконференции.

Но уже в субботу, 9 марта, в ЛНР вновь зафиксировали обстрелы, которым украинские военные подвергли позиции местных ополченцев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 254

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