Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Подготовлен текст соглашения о выводе войск США из Афганистана

13.3.2019 00:58

Фото: russia-on.ru



Представители американского руководства совместно с членами движения "Талибан" (в России деятельность группировки признана экстремистской и официально запрещена) подготовили проект соглашения о выводе военного контингента США с территории Афганистана. Текст был согласован в ходе переговоров в Катаре.



Как передает афганский телевизионный канал Tolo News, в этом документе, в частности, говорится о выводе американских войск из Афганистана. Кроме того, в нем указано, что талибы готовы полностью прекратить контакты с террористическими группировками, включая "Аль-Каиду" (в России официально запрещена).



В ходе переговоров с Катаров представители движения "Талибан" даже заявили о том, что готовы бороться с указанными группировками.



Сроки, в которые Соединенные Штаты могут вывести свой военный контингент из Афганистана, пока не уточняются, отмечает канал.



Предполагается, что американские войска покинут страну не в полном объеме. В Афганистане будет оставаться некоторое количество военных баз, численность сейчас уточняется.



Автор: Злата Богатова

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