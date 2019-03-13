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Подготовлен текст соглашения о выводе войск США из Афганистана
13.3.2019 00:58
Фото: russia-on.ru
Представители американского руководства совместно с членами движения "Талибан" (в России деятельность группировки признана экстремистской и официально запрещена) подготовили проект соглашения о выводе военного контингента США с территории Афганистана. Текст был согласован в ходе переговоров в Катаре.
Как передает афганский телевизионный канал Tolo News, в этом документе, в частности, говорится о выводе американских войск из Афганистана. Кроме того, в нем указано, что талибы готовы полностью прекратить контакты с террористическими группировками, включая "Аль-Каиду" (в России официально запрещена).
В ходе переговоров с Катаров представители движения "Талибан" даже заявили о том, что готовы бороться с указанными группировками.
Сроки, в которые Соединенные Штаты могут вывести свой военный контингент из Афганистана, пока не уточняются, отмечает канал.
Предполагается, что американские войска покинут страну не в полном объеме. В Афганистане будет оставаться некоторое количество военных баз, численность сейчас уточняется.
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