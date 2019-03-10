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Помпео: «Роснефть» покупает нефть у Венесуэлы вопреки санкциям
08:37
Фото: gazeteturk.info
Россия и Куба участвовали в провоцировании кризисной обстановки в Венесуэле, заявил глава американского Госдепа Майкл Помпео.
По мнению представителя Соединенных Штатов, "Роснефть" продолжает покупать нефть у PDVSA, несмотря на объявленные Вашингтоном санкции.
Как передает агентство Reuters, Майк Помпео заявил о том, что российская госкомпания "Роснефть" продолжает приобретать сырую нефть у венесуэльской компании PDVSA. По словам руководителя Госдепартамента США, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин продолжает протягивать спасательный круг режиму Николаса Мадуро.
Помогая правящему режиму Венесуэлы обналичивать золотые запасы государства, российское руководство способствует еще большему растрачиванию активов народов этой страны, подчеркнул Помпео. Глава американского дипломатического ведомства говорил об этом, когда выступал перед журналистами с краткими комментариями, касающимися обстановке в Венесуэле.
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