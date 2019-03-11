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СМИ: К поджогу грузовика с гумпомощью для Венесуэлы причастен оппозиционер


11.3.2019 16:12
СМИ: К поджогу грузовика с гумпомощью для Венесуэлы причастен оппозиционерФото: etha.com.tr

Машина с гуманитарным грузом на границе Колумбии и Венесуэлы была уничтожена из-за бутылки с зажигательной смесью, которую бросил оппозиционер, передает The New York Times. Американские власти ранее заявили о том, что к возгоранию грузовика якобы причастны силовики.

Инцидент со сгоревшим грузовиком, случившийся в прошлом месяце, в действительности является следствием действий оппозиционера, а вовсе не сотрудников силовых органов Боливарианской Республики, как ранее заявляли представители руководства Соединенных Штатов.

К такому выводу журналисты пришли, тщательно изучив кадры, которые еще не были опубликованы, отмечает газета. Кроме того, анализировались и видеоматериалы, уже распространявшиеся Госдепартаментом США и руководством Колумбии. Их транслировали по большинству американских телеканалов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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