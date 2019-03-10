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Госдеп: Мина в багаже американца не представляла угрозы


10.3.2019 12:31
Госдеп: Мина в багаже американца не представляла угрозыФото: profi-forex.org

В Госдепартаменте Соединенных Штатов прокомментировали инцидент с сотрудником американского посольства в Москве, у которого среди личных вещей при осмотре в столичном аэропорту Шереметьево нашли мину. Как заявили в иностранном ведомстве, снаряд не представлял угрозы для пассажиров.

В американском дипломатическом ведомстве при этом подчеркнули, что руководство США осведомлено о случившемся, включая тот факт, что ситуация в Шереметьево достаточно быстро была урегулирована, сразу после чего сотрудник дипмиссии покинул РФ. В Госдепе также пояснили, что американец, уезжавший из России по причине окончания срока командировки, купил пустую мину, чтобы пополнить "личную коллекцию".

Ранее в российском МИД рассказали о снаряде, который был выявлен в ходе просвечивания багажа гражданина США. Взрывотехники, изучив подозрительный предмет, пришли к выводу, что взрывчатого вещества мина не содержала. Однако его остаточные следы были обнаружены внутри корпуса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 301

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