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В Тунисе глава Минздрава подал в отставку после гибели в больнице за сутки 11 детей
11:21
Фото: housens.ru
Причиной смерти младенцев, скончавшихся за сутки, мог стать септический шок, считают специалисты. Однако более точные выводы можно будет сделать лишь после тщательной экспертизы.
ЧП случилось в столичном центре акушерства и неонатологии.
Глава министерства здравоохранения Туниса Абдель Рауф аш-Шариф ушел с поста после трагических событий, случившихся в столице этого североафриканского государства - в одной из больниц за сутки скончались не менее одиннадцати детей. По данным зарубежных СМИ, премьер-министр Туниса Юсеф Шахед уже принял отставку руководителя ведомства.
Согласно официальным данным, которые накануне представил Минздрав страны, в период с 7 по 8 марта 2019 года в центре акушерства и неонатологии умерло одиннадцать новорожденных. Клиника, в которой скончались дети, находится в районе Рабта. Обстоятельства случившегося и причины трагедии уже выясняют члены специально созданной в Минздраве комиссии.
Согласно предварительным выводам медиков, новорожденные скончались из-за септического шока. Каким образом все смертельные случаи могли произойти за такой короткий период времени, не уточняется.
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