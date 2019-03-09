Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Тунисе глава Минздрава подал в отставку после гибели в больнице за сутки 11 детей

11:21

Фото: housens.ru



Причиной смерти младенцев, скончавшихся за сутки, мог стать септический шок, считают специалисты. Однако более точные выводы можно будет сделать лишь после тщательной экспертизы.



ЧП случилось в столичном центре акушерства и неонатологии.



Глава министерства здравоохранения Туниса Абдель Рауф аш-Шариф ушел с поста после трагических событий, случившихся в столице этого североафриканского государства - в одной из больниц за сутки скончались не менее одиннадцати детей. По данным зарубежных СМИ, премьер-министр Туниса Юсеф Шахед уже принял отставку руководителя ведомства.



Согласно официальным данным, которые накануне представил Минздрав страны, в период с 7 по 8 марта 2019 года в центре акушерства и неонатологии умерло одиннадцать новорожденных. Клиника, в которой скончались дети, находится в районе Рабта. Обстоятельства случившегося и причины трагедии уже выясняют члены специально созданной в Минздраве комиссии.



Согласно предварительным выводам медиков, новорожденные скончались из-за септического шока. Каким образом все смертельные случаи могли произойти за такой короткий период времени, не уточняется.



Автор: Злата Богатова

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