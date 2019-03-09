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В мексиканском баре неизвестные убили 15 человек
00:30
Фото: livejournal.com
Полиция города Саламанка в мексиканском штате Гуанахуато приступила к расследованию массового убийства, передает РИА Новости.
Преступление было совершено в ночь на субботу, 9 марта.
Как передают латиноамериканские СМИ со ссылкой на источники в местной полиции, в питейное заведение ворвалась группа вооруженных мужчин, которые сразу же начали расстреливать посетителей и сотрудников.
Тринадцать человек от полученных ранений скончались на месте, еще двое - в больнице. В медицинских учреждениях остаются шесть раненых.
Злоумышленники сразу после преступления скрылись на грузовой машине. Пока выйти на след убийц не удалось, заявили представители местных властей.
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