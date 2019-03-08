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Националисты попытались прорваться к Порошенко в Черкассах
23:00
Фото: anna-news.info
В Черкассах группа националистов попытались прорваться к главе украинского государства Петру Порошенко, который в тот момент выступал на сцене.
По данным ТАСС, в результате инцидента были травмированы пятнадцать сотрудников правоохранительных органов.
Отмечается, что злоумышленники пытались прорваться на сцену к Порошенко, используя пиротехнику. В числе тех, кто пострадал во время столкновений в Черкассах - генерал Валерий Лютый, возглавляющий региональное полицейское управление. Начальнику главка по Черкасской области рассекли лицо.
Как пишут СМИ со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах, представители "Национального корпуса" предприняли попытку блокировать кортеж президента Украины Петра Порошенко. ЧП случилось в ходе массовых мероприятий в самом центре города, где в тот момент находилось множество граждан.
После того, как националисты атаковали машины во время отъезда президента Украины, они начали провоцировать столкновения с силовиками.
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