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В Японии паром врезался в кита: пострадали более 80 человек
9.3.2019 22:50
Фото: vk.me
В акватории Японского моря около 90 человек были травмированы во время столкновения парома с китом, передает ТАСС.
На борту скоростного судна в момент ЧП находилось 120 пассажиров.
ЧП случилось у берегов префектуры Ниигата, где скоростной паром столкнулся с гигантским морским обитателем. Предположительно, речь может идти о ките. Травмы различной степени тяжести в результате ЧП получили не менее 87 человек. Сведений о состоянии пострадавших из официальных источников пока не поступало.
Отмечается, что судно вышло из порта Ниигаты и следовало к острову Садо. Приближаясь к пункту назначения на высокой скорости, паром врезался в огромных размеров подводный объект.
В результате инцидента, как выяснилось позднее, в ходе технического осмотра в порту острова Садо, паром получил серьезные повреждения. На обшивке судна выявлена довольно большая трещина, а подводные крылья после столкновения погнулись.
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