|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Во Владимире скончался победитель конкурса по поеданию блинов
9.3.2019 20:03
Фото: kostroma.today
Правоохранительные органы приступили к проверке по факту гибели мужчины, одержавшего победу в конкурсе по поеданию блинов.
Как передает ТАСС, участнику стало плохо сразу после того, как организаторы объявили результаты состязания.
Следственные органы Владимирской области выясняют обстоятельства гибели мужчины, который скончался после участия в конкурсе по поеданию блинов. Как рассказали представители регионального СУ СКР, мужчина умер практически сразу после того, как его объявили победителем.
Узнав о том, что стал лучшим едоком блинов, участник конкурса "отошел в сторонку и умер", - сообщили в ведомстве. Прибывшие уже через несколько минут врачи не смогли спасти мужчину. Причины его гибели предстоит установить экспертам.
В СУ СКР отметили, что погибший мужчина во время конкурса успел съесть "очень много блинов".
Трагедия случилась накануне около дома № 8 на Суздальском проспекте, где находится кино-развлекательный комплекс "Руськино". В минувшую пятницу там состоялось празднование Масленицы, в рамках которого организовали и конкурс по поеданию блинов. По словам очевидцев, мужчина скончался примерно в 16:30 по московскому времени.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|