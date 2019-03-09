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В США пойман самый разыскиваемый убийца
9.3.2019 18:20
Фото: dailymail.co.uk
По данным американских правоохранителей, свое первое убийство Ламонт Стефенсон совершил еще в 2014 году.
На протяжении нескольких лет 49-летний мужчина входил в число наиболее разыскиваемых преступников.
Убийцу задержали в результате спецоперации, которая проводилась на территории штата Мэрилэнд. Сигнал в правоохранительные органы поступил от бдительных жителей округа Принс-Джорджес, которые заметили подозрительного мужчину, парковавшего грузовик возле их домов.
В полиции полагают, что в 2014 году Стефенсон жестоко расправился со своей возлюбленной - он задушил Ольгу ДеДжезус, а потом убил и ее собаку. Спустя несколько лет его жертвой вновь стала подруга, преступление было совершено в окрестностях Вашингтона. Зарезав девушку, злоумышленник лишил жизни ее кошку.
Ранее ФБР, объявив подозреваемого в розыск, посулило 100 тысяч долларов в качестве награды за сведения, которые помогут найти и задержать преступника.
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