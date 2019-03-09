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В Якутии ребенок погиб после падения на него снежной массы с крыши
9.3.2019 15:15
Фото: onlinevologda.ru
Прокуратура Якутии приступила к проверке по факту гибели восьмилетнего мальчика, передает ТАСС.
Согласно имеющимся данным, ребенок упал с крыши одноэтажного заброшенного дома. После этого на него обрушился снег.
Проверку проводит прокуратура Алданского района республики. Как указано на официальном сайте ведомства, в минувший четверг, 7 марта, трагический случай произошел на территории населенного пункта Нижний Куранах, где проживал погибший ребенок и его семья.
Уже установлено, что мальчик забрался во время прогулки на крышу одноэтажного дома. После того, как ребенок упал с заброшенного строения нее на землю, на него сразу же сошла масса скопившегося на крыше снега. Придавленный снегом мальчик скончался на месте.
Решение о возбуждении уголовного дела примут позднее, по итогам проверки, в ходе которой будет дана процессуальная оценка деятельности либо бездействию должностных лиц. Речь идет о требованиях федерального законодательства в отношении условий содержания жилфонда.
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