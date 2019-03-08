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В Великобритании оправдан пилот, обвинявшийся в убийстве 11 человек на авиашоу


12:40
В Великобритании оправдан пилот, обвинявшийся в убийстве 11 человек на авиашоуФото: art-assorty.ru

С британского пилота Эндрю Хилла сняты обвинения в непредумышленном убийстве одиннадцати человек во время катастрофы на авиашоу. Инцидент произошел в 2015 году, когда винтажный самолет Hawker Hunter врезался в автомобили.

Как передает ТАСС, решение по этому громкому делу вынес Центральный уголовный суд Великобритании - Олд Бэйли. Согласно вердикту, с 54-летнего Эндрю Хилла, обвинявшегося в непредумышленном массовом убийстве, сняли все обвинения.

Обвинение ранее настаивало на том, что пилот мог допустить оплошность, которая стала фатальной. Выполняя сложный маневр, Хилл начал входить в петлю, не набрав нужной для этого скорости, что и стало причиной последующей аварии. Летчик настаивал, что из-за нарушенных когнитивных функций вследствие кислородного голодания при вероятной перегрузке он не может восстановить в памяти ход своих действий.

Несмотря на то, что Хилла признали невиновным, летчик выразил соболезнования близким погибших и извинился за то, что в результате его действий произошло такое ЧП.

Трагедия случилась 22 августа 2015 года, когда Хилл участвовал в авиашоу "Шорхэм", проходившем на одноименном аэродроме близ приморского курортного города Брайтон. Завершая сложный маневр, самолет врезался в группу автомашин, которые в тот момент ехали по трассе А27, идущей вдоль аэродрома. Как писали тогда британские СМИ, одиннадцать человек оказались после аварии в "огненном шаре" и погибли, еще шестнадцать получили ранения.

Пилота выбросило из самолета в придорожные кусты. В бессознательном состоянии его доставили в больницу, длительное время врачи вообще не давали прогнозов о том, выживет ли Хилл. В итоге он смог восстановиться после аварии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 278

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