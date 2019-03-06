Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Президент Путин проехал на коне из полицейского патруля Москвы

18:51

Фото: actualnews.org



Глава российского государства проехал по манежу на гнедом коне вместе с сотрудницами столичной конной и туристической полиции.



Правоохранители сами предложили Владимиру Путину посмотреть, как они несут службу. В результате президент сделал несколько кругов.



В преддверии Международного женского дня российский лидер прибыл в 1-й Оперативный полк полиции столичного ГУВД Москвы. Как передает агентство "Интерфакс", Владимир Путин поздравил женщин, которые несут службу в данном подразделении.



Поздравив женщин с наступающим 8 Марта, глава российского государства решил сделать несколько кругов по манежу верхом на гнедом коне. Путин откликнулся на приглашение сотрудниц столичной кавалерийской полиции.



В состав 1-го Оперативного полка полиции на сегодняшний день входят два кавалерийских батальона и батальон туристической полиции, сформированный около четырех лет назад. Главной задачей их является обеспечение общественного порядка в местах, где не представляется возможным использовать автотранспорт.



В течение 2018 года, по данным официальной статистики, полицейской кавалерией было задержано свыше шестидесяти человек. Среди них оказались лица, подозреваемые в кражах, грабежах и незаконном обороте наркотических веществ.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 261

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