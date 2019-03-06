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Президент Путин проехал на коне из полицейского патруля Москвы
18:51
Фото: actualnews.org
Глава российского государства проехал по манежу на гнедом коне вместе с сотрудницами столичной конной и туристической полиции.
Правоохранители сами предложили Владимиру Путину посмотреть, как они несут службу. В результате президент сделал несколько кругов.
В преддверии Международного женского дня российский лидер прибыл в 1-й Оперативный полк полиции столичного ГУВД Москвы. Как передает агентство "Интерфакс", Владимир Путин поздравил женщин, которые несут службу в данном подразделении.
Поздравив женщин с наступающим 8 Марта, глава российского государства решил сделать несколько кругов по манежу верхом на гнедом коне. Путин откликнулся на приглашение сотрудниц столичной кавалерийской полиции.
В состав 1-го Оперативного полка полиции на сегодняшний день входят два кавалерийских батальона и батальон туристической полиции, сформированный около четырех лет назад. Главной задачей их является обеспечение общественного порядка в местах, где не представляется возможным использовать автотранспорт.
В течение 2018 года, по данным официальной статистики, полицейской кавалерией было задержано свыше шестидесяти человек. Среди них оказались лица, подозреваемые в кражах, грабежах и незаконном обороте наркотических веществ.
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