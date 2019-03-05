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В Мексике найдена древняя пещера с артефактами майя
06:20
Фото: onlinevologda.ru
Во время раскопок в древнем городе майя Чичен-Ица на севере полуострова Юкатан археологи отыскали пещеру, в которой находятся сотни изделий из керамики. Как сообщает газета La Republica, артефакты были созданы более тысячи лет назад.
Лабиринт из пещер Баламку еще около полувека назад обнаружили местные жители, но спустя некоторое время вход оказался блокированным. Лишь не так давно исследователи смогли войти в пещеру, в которой древние жители майя проводили свои ритуальные обряды. К настоящему времени археологи смогли достать около двухсот керамических изделий.
Как отметил представитель Национального института антропологии и истории (INAH) Гильермо де Анда, на найденных в пещере сосудах имеются изображения различных древних богов. Ученые смогли пока идентифицировать лишь некоторых, в частности, ацтекского покровителя воды и дождя Тлалоку.
Археологи обнаружили, что в некоторых керамических изделиях до наших дней сохранились обугленные останки, крошки пищи, различные семена, кусочки нефрита, а также ракушки и кости - древние майя в свое время предлагали все это своим божествам.
Ученые полагают, что изучение артефактов из Баламку "позволит переписать историю Чичен-Ица в Юкатане", пролив свет на то, как создавалась, а потом пала великая цивилизация.
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