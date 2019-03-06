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В Госдепе подтвердили сведения о задержании в РФ двух граждан США
00:23
Фото: profi-forex.org
В Новороссийске задержали двоих граждан Соединенных Штатов, информирует американский телевизионный канал CNN со ссылкой на представителя американского Госдепартамента.
Сведения уже прокомментировали в МИД России.
В американском дипломатическом ведомстве, подтвердив сведения о задержании властями РФ двух граждан Соединенных Штатов, пока не сообщили каких-либо подробностей. Официальный представитель Госдепа сослался на правила обеспечения защиты частной жизни. Он также пояснил, что дипломаты пока и сами не располагают уточняющими сведениями.
Как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Новороссийские действительно были задержаны двое американцев. По словам пресс-секретаря отечественного внешнеполитического ведомства, речь идет о членах мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Более подробных комментариев пока не последовало.
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