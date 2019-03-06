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В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30


6.3.2019 22:05
В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30Фото: lhvnews.com

Как заявили официальные представители ВВС Индии, сообщения о сбитом Пакистаном Су-30 не соответствуют действительности.

По данным Hindustan Times, все индийские военные самолеты, участвовавшие в конце февраля в воздушном бою на границе с соседним государством, успешно возвратились на базу.

Ранее в Исламабаде заявили о том, что пакистанские военные сбили один из истребителей ВВС Индии. Речь шла о результатах воздушного боя, прошедшего 27 февраля.

Индийская сторона, прокомментировав эти сообщения, заявили о том, что все ее самолеты благополучно вернулись на базу после инцидента. Утверждения властей Пакистана о сбитом Су-30 в Нью-Дели сочли "прикрытием для того, чтобы скрыть факт потери собственного самолета.

В заявлении ВВС Индии также указано, что на фоне боя был зафиксирован неоднократный запуск ракет AMRAAM класса "воздух-воздух" средней дальности, но ни одна из них не достигла цели.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 145

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