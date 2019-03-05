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Володин не дал Орешкину закончить выступление в Госдуме


12:56
Володин не дал Орешкину закончить выступление в ГосдумеФото: russia-on.ru

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин прервал главу министерства экономического развития Максима Орешкина, который выступал сегодня в Государственной думе в рамках правительственного часа.

Володин призвал руководителя ведомства уйти "от общих рассуждений" и дать ответы на конкретные вопросы.

Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, главе Минэкономразвития Максиму Орешкину не удалось раскрыть тему, которую предполагалось сегодня осуждать. Поэтому разговор необходимо перенести.

При этом Володин призвал Орешкина отвечать на вопросы, действительно представляющие интерес для Госдумы, в частности, осветить перспективы развития экономики и рассказать о процессах реализации национальных проектов, инициированных главой государства.

Объявив о переносе правительственного часа, спикер пояснил, что беседа продолжится, вероятно, в конце марта или даже начале апреля.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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