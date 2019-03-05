Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названы причины, по которым сон необходим людям и животным

5.3.2019 20:12

Фото: onlinevologda.ru



Многоклеточные живые существа около трети жизни вынуждены тратить на сон, потому что в это время клетки их мозга осуществляют масштабные "ремонтные работы", выяснили ученые.



Когда человек спит, восстанавливаются его ДНК.



По словам Лиора Аппельбаума из израильского университета Бар-Илана в Рамат-Гане, во время сна в организме человека происходят процессы, сравнимые "с ямочным ремонтом на автострадах", где в часы пик постоянно образуются выбоины и трещины. Как подчеркнул ученый, чинить такого рода повреждения рациональнее всего ночью, ведь в этот период никто не мешает проведению работ.



Считается, что мозг и гормональная система человека и всех остальных животных в постоянном режиме вырабатывает два типа сигналов. Один заставляет организм спать, тогда как другой, наоборот, не дает заснуть. Суточные ритмы порождают колебания в силе сигналов, благодаря чему люди в ночное время погружаются в сон, а утром встают с постели.



Ученые полагают, что бессонница или нарколепсия являются следствием нарушений в процессах формирования соответствующих сигналов, и в последнее время исследователи находят все больше подтверждений этой теории. В частности, речь идет о том, что сигналы оказывают влияние не только на желание отправиться спать, но и деятельность множества клеточных систем.



По мнению специалистов, нарушения сна связаны с ускоренным развитием болезни Альцгеймера, быстрыми процессами клеточного старения, а также другими весьма серьезными проблемами. Однако ответа на главный вопрос, что именно может происходить в мозге и в других частях организма, когда люди спят, ученые долгое время найти не могли.



Отчет об исследовании ученые опубликовали в журнале Nature Communications.



Автор: Злата Богатова

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