ИнтерНовости - новости в стране и мире
Роскачество дали советы по выбору продуктов для блинов к Масленице
Роскачество дали советы по выбору продуктов для блинов к Масленице
Прибывшего в составе официальной делегации российского дипломата не пустили в Чехию
Прибывшего в составе официальной делегации российского дипломата не пустили в Чехию
В Иркутске учителя химии отправили в колонию за создание нарколаборатории
В Иркутске учителя химии отправили в колонию за создание нарколаборатории
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Прибывшего в составе официальной делегации российского дипломата не пустили в ЧехиюПрибывшего в составе официальной делегации российского дипломата не пустили в Чехию
Росздравнадзор: содержащий фенспирид «Эриспирус» будет изъят из продажи Росздравнадзор: содержащий фенспирид «Эриспирус» будет изъят из продажи
В Чили туристов приговорили к тюремному сроку за повреждение древнего геоглифаВ Чили туристов приговорили к тюремному сроку за повреждение древнего геоглифа
Запытавшего до смерти сотрудника ИК-6 под Брянском осудили на 12 летЗапытавшего до смерти сотрудника ИК-6 под Брянском осудили на 12 лет
Гуайдо вернулся в ВенесуэлуГуайдо вернулся в Венесуэлу

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Здравствуй, ВИЧ!Здравствуй, ВИЧ!
"Трансфер""Трансфер"
Блиц-конкурс «Мой секрет уверенности» с Always Ultra на MyCharm.ruБлиц-конкурс «Мой секрет уверенности» с Always Ultra на MyCharm.ru
Ювелирный тросик. Что это и для чего он нуженЮвелирный тросик. Что это и для чего он нужен
Метафорические картыМетафорические карты

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Прибывшего в составе официальной делегации российского дипломата не пустили в Чехию


17:15
Прибывшего в составе официальной делегации российского дипломата не пустили в ЧехиюФото: images-on-off.com

В дипмиссии РФ в столице Чехии отметили, что дипломат входил в состав делегации, направлявшейся на заседание российско-чешской межправительственной комиссии. В МИД Чехии пока воздерживаются от комментариев по поводу инцидента, отмечает ТАСС.

По данным ряда открытых источников, члену делегации России отказали во въезде в республику из-за неких "соображений безопасности". Дипломат направлялся в Чехию, чтобы принять участие в заседании российско-чешской межправительственной комиссии.

Мероприятие, посвященное различным вопросам сотрудничества, включая двустороннее взаимодействие в экономической и промышленной сфере, должно состояться в Праге уже завтра, 6 марта.

Представители отечественного внешнеполитического министерства действия чешской стороны сочли недружественными и не соответствующими характеру двусторонних отношений. В посольстве РФ в Праге также заверили, что случившееся без ответа не останется.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 165

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Нескольким журналистам запретили освещать встречу Трампа и Ким Чен Ына в ХаноеНескольким журналистам запретили освещать встречу Трампа и Ким Чен Ына в Ханое
МВД: по улицам Ижевска действительно бродил цирковой медведьМВД: по улицам Ижевска действительно бродил цирковой медведь
Лавров обсудил обострение ситуации в Южной Азии с главой МИД Пакистана Лавров обсудил обострение ситуации в Южной Азии с главой МИД Пакистана
На северо-востоке Сирии найдены останки десятков женщин-рабынь, убитых боевикамиНа северо-востоке Сирии найдены останки десятков женщин-рабынь, убитых боевиками
Скончался сотрудник полиции, пострадавший в перестрелке под АстраханьюСкончался сотрудник полиции, пострадавший в перестрелке под Астраханью

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 841


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru