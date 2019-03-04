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Прибывшего в составе официальной делегации российского дипломата не пустили в Чехию
17:15
Фото: images-on-off.com
В дипмиссии РФ в столице Чехии отметили, что дипломат входил в состав делегации, направлявшейся на заседание российско-чешской межправительственной комиссии. В МИД Чехии пока воздерживаются от комментариев по поводу инцидента, отмечает ТАСС.
По данным ряда открытых источников, члену делегации России отказали во въезде в республику из-за неких "соображений безопасности". Дипломат направлялся в Чехию, чтобы принять участие в заседании российско-чешской межправительственной комиссии.
Мероприятие, посвященное различным вопросам сотрудничества, включая двустороннее взаимодействие в экономической и промышленной сфере, должно состояться в Праге уже завтра, 6 марта.
Представители отечественного внешнеполитического министерства действия чешской стороны сочли недружественными и не соответствующими характеру двусторонних отношений. В посольстве РФ в Праге также заверили, что случившееся без ответа не останется.
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