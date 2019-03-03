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В Эстонии оппозиция одержала победу на парламентских выборах


08:13
В Эстонии оппозиция одержала победу на парламентских выборахФото: nowostimira.com

По итогам выборов, состоявшихся в Эстонии, наибольшее число голосов набрала оппозиционная Партия реформ.

Правящая Центристская партия оказалась на втором месте, а замкнули тройку лидеров национал-консерваторы, также представляющие оппозицию.

Как свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии Эстонии, по итогам парламентских выборов, состоявшихся в стране накануне, 3 марта, наибольшее количество голосов получила право-либеральная оппозиционная Партия реформ. Она получила тридцать четыре мандата, увеличив свое присутствие в парламенте на четыре мандата.

Результат на вчерашнем электронном голосовании стал наиболее хорошим за всю историю партии, которая была сформирована в 1994 году. Прежде максимальным для нее были показатели 2011 года, когда удалось получить тридцать три мандата.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

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