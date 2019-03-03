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Посольство РФ в Лондоне требует извинений у Mail on Sunday за клевету
3.3.2019 21:41
Фото: newsgra.com
Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ожидает официальных извинений от издания Mail on Sunday в связи с публикацией связанных с дипломатов клеветнических материалов.
Главреду Тэду Верити уже направили послание соответствующего содержания, передает RT.
Как подверкнули в российской дипмиссии, сведения, появившиеся в издании и касающиеся Александра Яковенко, не соответствуют действительности.
Ранее в газете появился материал, в котором речь шла о после РФ в Лондоне. В частности, там отмечалось, что из-за подозрений в шпионской деятельности, когда Яковенко работал в постпредстве России в Нью-Йорке, его якобы выслали из Соединенных Штатов.
В связи с этим российское посольство в британской столице направило главреду Mail on Sunday письмо, в котором содержится требование опровержений и официальных извинений. По мнению дипломатов, речь идет о беспрецедентной клеветнической атаке.
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